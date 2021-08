Kermis

Nederlandse kermiswereld wil erkend worden als immaterieel erfgoed

De Nederlandse kermiscultuur moet bestempeld worden als immaterieel erfgoed. Dat vinden verschillende kermisbonden, -verenigingen en -exploitanten. Er is een werkgroep opgericht om ervoor te zorgen dat de kermiswereld toegevoegd kan worden aan de lijst van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.



Wat houdt dat in? "De kermis blijft natuurlijk gewoon de kermis", vertelt mede-initiatiefnemer Karel Loeff aan Looopings. "Er verandert weinig, maar het is een stukje erkenning. Hopelijk leidt dat tot meer draagvlak."

De kermis komt op veel plekken in de verdrukking, merkt Loeff. "Maar kermissen, de oudste vorm van vermaak, zijn een traditie. Het is heel belangrijk om dat te borgen. Daar draagt deze stap aan bij."



Stappen

Om in aanmerking te komen voor de classificatie, moet de kermiswereld verschillende stappen doorlopen. Zo is er een borgingsplan opgesteld en ingediend, waarin de kenmerken en waarden van de kermiscultuur beschreven worden.



Het plan bevat ook acties die de kermis zal moeten ondernemen om de komende jaren levend immaterieel erfgoed te blijven. "Bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan de familiegeschiedenis van exploitanten bij de attracties." Verder wordt gedacht aan het opzetten van een campagne binnen de kermisgemeenschap.



Hoorn

Karel Loeff is verbonden aan Erfgoedvereniging Heemschut, een vereniging die cultuurmonumenten beschermt. Hij adviseerde eerder al bij een succesvolle poging om de kermis van Hoorn op de lijst met immaterieel erfgoed te krijgen. Verder organiseert hij de kermis in het Noord-Hollandse Laren. Voorzitter van de werkgroep is Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk.