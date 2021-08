Efteling

Efteling onderzoekt of rookbeleid aangescherpt moet worden

De Efteling bekijkt of het nodig is om strengere regels in te voeren met betrekking tot roken. Op dit moment mogen Efteling-bezoekers overal in de openlucht een sigaret opsteken, behalve in wachtrijen. In het Sprookjesbos wordt roken ontmoedigd, maar er is geen sprake van een verbod.



Mogelijk komt daar in de toekomst verandering in. "Momenteel onderzoeken wij of we ons rookbeleid willen aanscherpen en op welke manier dan", antwoordt de Efteling op een vraag via Twitter. "We overwegen hierbij diverse opties, waarbij we natuurlijk goed afwegen wat onze gasten precies van ons vragen."

Veel andere Nederlandse attractie- en dierenparken kozen er eerder voor om roken alleen nog toe te staan in afgebakende rookzones. In de rest van het park geldt dan een algemeen rookverbod. Voorbeelden zijn Burgers' Zoo, Apenheul, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Avonturenpark Hellendoorn, Juliantoren, Attractiepark Slagharen en DierenPark Amersfoort.



Volledig rookvrij

In Artis mag zelfs nergens meer gerookt worden. Wildlands heeft aangekondigd binnen een paar jaar volledig rookvrij te willen zijn. Walibi Holland koos vorig jaar voor een rookverbod in kindergebied Walibi Play Land.



Wanneer volgt de Efteling? "Wij zullen zo veel mogelijk informatie verzamelen", vult het Kaatsheuvelse sprookjespark aan op Twitter. "Het aanpassen van het rookbeleid moet zeer weloverwogen gebeuren. Het heeft namelijk heel wat voeten in aarde en gaat dus zeker niet over één nacht ijs."



Focus

Een woordvoerder benadrukt in gesprek met Looopings dat er vandaag de dag geen concrete plannen zijn om de regels te wijzigen. "Het is een onderwerp dat zeker onze aandacht heeft, maar op dit moment gaat onze focus vooral uit naar de coronamaatregelen", zegt hij.