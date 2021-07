Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn verdubbelt aantal halloweenavonden: acteurs gezocht

Het aantal halloweenavonden in Avonturenpark Hellendoorn wordt dit jaar verdubbeld ten opzichte van 2019. Toen vond horror-evenement Screams voor het laatst plaats, op twee avonden. Dit keer zijn bezoekers op vier verschillende avonden welkom.



Hellendoorn staat op zaterdag 16, vrijdag 22, zaterdag 23 en zaterdag 30 oktober in het teken van Screams. Tussen 17.00 en 19.00 uur lopen er alvast vriendelijke griezels rond. Om 19.00 uur barst het avondprogramma los, met spookhuizen, scare zones en walkthroughs.

Het park spreekt over "veel vernieuwingen, waaronder een nieuw spookhuis". Er worden meer dan 150 verschillende acteurs ingezet. Wie mee wil doen, kan zich tot 1 september aanmelden via de website van Avonturenpark Hellendoorn. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.



The Smilers

Alle acteurs worden verdeeld over tien verschillende groepen, die allemaal hun eigen halloweenbeleving krijgen. Dat zijn The Brides, The Infected, The Witches, The Crew, The Undead, The Darks, The Vampires, The Knights, The Smilers en The Pirates.



Op reguliere dagen in de halloweenperiode wordt Hellendoorn getransformeerd tot Heksendoorn, met kindvriendelijke activiteiten.



Besmettingen

Vorig jaar koos het attractiepark in verband met de coronacrisis voor een uitgeklede versie van het evenement. Er stonden drie Heksendoorn-avonden op de planning. De derde ging uiteindelijk niet door vanwege het toenemende aantal besmettingen.