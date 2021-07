Attractiepark Toverland

Bedenker Toverland-shows neemt na drieënhalf jaar afscheid

David Slob, de creatief leider van het entertainment in Toverland, vertrekt na drieënhalf jaar. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het schrijven en regisseren van duikshow The Battle of Port Laguna. Ook was hij één van de bedenkers van het halloweenspookhuis Maison de la Magie.



Slob kiest nu voor een nieuwe uitdaging. "Ik wil mijzelf ontwikkelen op nieuwe vlakken", vertelt hij aan Looopings. Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn Toverland-carrière. "Ik heb me vol passie, liefde en energie ingezet om samen met mijn collega's prachtige nieuwe concepten voort te brengen."

Het Limburgse attractiepark is Slob dankbaar voor zijn "professionaliteit en creativiteit", vertelt een woordvoerder. "Wij willen David enorm bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Toverland. Onze bezoekers gaan hem ongetwijfeld nog zien en horen."



Kinderduo

Slob verzorgde de afgelopen jaren ook veel van de voice-overs in het park. Verder was hij één van de drijvende krachten achter kinderduo Bertus & Jaapie, dat regelmatig optrad in het park. Daar gaat hij gewoon mee door.



"Ik verdwijn zeker niet uit het entertainmentwereldje, want ik blijf actief als acteur, regisseur, voice-over en conceptontwikkelaar", vult Slob aan. Toverland heeft gisteren een vacature voor entertainment-regisseur online gezet. Voorlopig worden lopende projecten door collega's opgepakt.