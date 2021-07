Efteling

Efteling geeft zakjes zand weg: 'Goedgekeurd door Klaas Vaak'

De Efteling deelt speciale zakjes zand uit. Wie een interactieve speurtocht-app in vakantiepark Bosrijk heeft uitgespeeld, kan een zakje zand ophalen. Dat is zogenaamd afkomstig van zandkabouter Klaas Vaak, de mascotte van Bosrijk.



Sinds 2017 heeft Klaas Vaak zijn eigen app die werkt met behulp van augmented reality: Help Klaas Vaak Zand Zoeken. Deelnemers die alle minigames hebben afgerond, kregen in eerste instantie de kans om het Zandkasteel van Klaas Vaak tot leven te wekken.

Er werd dan een veertig seconden durend showtje gestart bij het kasteel in het vakantiepark, met muziek en watereffecten. Tegenwoordig ontvangen app-gebruikers een andere beloning. Ze mogen een toepasselijke verrassing ophalen: het zakje met zand.



Bouwstenen

"De eerste bouwstenen voor jouw eigen droom-zandkasteel", valt daarop te lezen. "Het gaat om zand dat is goedgekeurd door Klaas Vaak, dus dat is zeker geen rommel", lacht een Efteling-woordvoerder.



Klaas Vaak, ook wel bekend als het zandmannetje, strooit 's nachts korrels slaapzand in de ogen van kinderen zodat ze mooie dromen krijgen. Hij zou op de maan wonen. De Efteling heeft het klassieke personage geadopteerd voor vakantiepark Bosrijk. De kabouter komt ook voor in 4D-film Fabula. Eerder kreeg hij al zijn eigen tv-serie en musical.