Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium laat medewerkers opruimen en poetsen in afwachting van heropening

Wat gebeurt er in Walibi Belgium nu het pretpark nog maanden gesloten blijft? In videoreportages van omroep RTBF en dagblad L'Avenir is te zien hoe medewerkers druk bezig zijn met schoonmaak- en herstelwerkzaamheden.



Techneuten proberen beschadigde attracties te repareren. Op veel plekken zijn motoren kapotgegaan. Sommige onderdelen moeten opgestuurd worden naar fabrikanten. Andere personeelsleden focussen zich op opruimen en poetsen.

Zware overstromingen van twee weken geleden hebben enorm veel schade aangericht in het attractiepark, met name op technisch vlak. Ook restaurants en keukens werden zwaar getroffen. Koelingen liepen onder water, waardoor voorraden verloren gingen. Op sommige plekken zijn vloeren aan vervanging toe.



Zwemparadijs

Ironisch genoeg had ook overdekt zwemparadijs Aqualibi veel last van het noodweer. Daar kwamen de machinekamers vol water te staan. Waarschijnlijk kunnen de poorten van Walibi Belgium en Aqualibi pas begin oktober heropend worden, voor het halloweenseizoen.



Normaal gesproken verwelkomt Walibi 's zomers zo'n 23.000 mensen per dag. In coronatijd zakte dat aantal tot ongeveer 8500 gasten. Nu passeert geen enkele bezoeker de poort. Walibi had het al moeilijk door de coronacrisis. In 2020 daalde het bezoekersaantal met 50 procent. Volgens een woordvoerster liep het park toen zo'n 20 miljoen euro aan omzet mis.



Kondaa

Seizoen 2021 had in het teken moeten staan van financieel herstel, mede dankzij de opening van de gloednieuwe achtbaan Kondaa, maar dat pakte anders uit. Het zal niemand verbazen dat investeringen die voor de komende jaren gepland waren, worden uitgesteld.