Walibi Holland

Walibi Holland houdt vast aan virtuele wachtrij ondanks klachtenregen

De klachten over de virtuele wachtrij in Walibi Holland houden aan, maar het pretpark is niet van plan om met het systeem te stoppen. Walibi ligt al weken onder vuur op social media. De aanleiding: het online reserveringssysteem dat in coronatijd verplicht gebruikt moet worden om een ritje te maken in de negen populairste attracties van het park.



In de praktijk zorgt het concept voor een hoop irritaties, omdat de virtuele wachttijden regelmatig oplopen tot twee uur of zelfs tweeënhalf uur per attractie. Bovendien moeten bezoekers vaak óók nog eens lang wachten in de fysieke rij. En wanneer er een technische storing optreedt, wordt de wachttijd nóg langer.

Op Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en TikTok laten ontevreden Walibi-bezoekers deze zomer in groten getale van zich horen. Hun boodschap: ruim twee uur wachten per attractie, plus een fysieke rij van twintig tot dertig minuten, dat is gewoon niet leuk meer. Waarom houdt het attractiepark er nog aan vast?



Niet opgesloten

"De virtuele wachtrij is een onderdeel van de coronamaatregelen en zorgt ervoor dat je zelf kan kiezen waar je wacht voor de volgende attractie", reageert een woordvoerster. "Hiermee zorgen we ervoor dat je niet opgesloten in een wachtrij staat te wachten, maar meer de ruimte op kan zoeken om zo de anderhalve meter te blijven waarborgen."



Dat klinkt mooi, maar in de praktijk blijkt het systeem vooral een voedingsbodem voor ergernissen. Voor Walibi is het vooralsnog geen reden om de virtuele wachtrij te schrappen, zegt de voorlichtster. Ze benadrukt dat vorig jaar bewezen is dat het systeem goed kan werken: in de zomer van 2020 kwamen er nauwelijks klachten. Het bezoekersaantal ligt in 2021 niet significant hoger.



Storingen verhelpen

De wachttijden zouden dit jaar de pan uit rijzen omdat de attracties meer last hebben van technische storingen dan voorheen. "Door storingen bij de attracties en doordat we de anderhalve meter in de wachtrijen én de attracties hanteren, kunnen de wachttijden oplopen. Het team doet er alles aan om de storingen zo snel mogelijk te verhelpen."



Walibi-bezoekers zitten voorlopig dus nog aan de virtuele wachtrij vast. Ze moeten er gebruik van maken bij de attracties Untamed, Goliath, Xpress: Platform 13, Lost Gravity, El Rio Grande, Space Shot, Speed of Sound, Crazy River en Condor. Een einddatum is niet bekend. Andere Nederlandse pretparken, zoals de Efteling, Toverland, Duinrell, Slagharen en Hellendoorn, hebben geen verplichte virtuele wachtrij.