Fort Fun Abenteuerland

Nieuw thema voor waterbaan van ruim veertig jaar oud: bevers en beren

Het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland heeft een attractie van ruim veertig jaar oud opgeknapt. De boomstambaan Wild River uit 1979 kreeg een nieuw thema. Voortaan staat de waterattractie in het teken van bevers en beren.



Bezoekers maken kennis met de Beaver & Bear Company, een Canadees houtbewerkingsbedrijf dat gerund wordt door de bosdieren. Tijdens een fabrieksrondleiding laten de bevers en beren zien hoe ze houten bootjes hebben gemaakt.

Die bootjes moeten nog wel getest worden. Daarvoor worden de aanwezige bezoekers ingeschakeld. Hoe harder de opvarenden schreeuwen tijdens hun vaartocht, hoe zekerder de beren en bevers ervan zijn dat de boot goed gelukt is.



Soundtrack

In een video op YouTube geven medewerkers van Fort Fun uitleg over de verhaallijn en de renovatie. De nieuwe figuren arriveerden in houten kisten, die ook gebruikt konden worden in de scènes. Verder werd er een nieuwe soundtrack ontwikkeld.