Rechter vindt sluiten Efteling vanwege overschrijden bezoekersaantallen niet onbespreekbaar

De rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant over de bezoekersaantallen van de Efteling pakt vooralsnog niet goed uit voor het attractiepark. Buurtbewoners stapten naar de rechter omdat de Efteling volgens een natuurvergunning maximaal vijf miljoen bezoekers per jaar mag trekken. In 2017, 2018 en 2019 waren dat er honderdduizenden meer.



De Efteling heeft dus de regels overtreden, zeggen omwonenden. Zij willen dat de provincie optreedt, bijvoorbeeld door het park verplicht te sluiten of een boete op te leggen. De provincie zag dat tot nu toe niet zitten. Dergelijke maatregelen zouden "onevenredig" zijn, "gelet op de grote organisatorische en bedrijfseconomische gevolgen voor het park, de bezoekers, werknemers en toeleveranciers".

Maar daar gaat de rechtbank Oost-Brabant niet in mee, blijkt vandaag uit een tussenuitspraak. "Iedereen moet zich houden aan de wet, ook de Efteling", valt erin te lezen. De uitleg van de provincie was dus te kort door de bocht. "Als de provincie van een agrariër of een bedrijf verlangt dat zij zich aan de wet natuurbescherming houden, dan zal de provincie de Efteling moeten verplichten hetzelfde te doen."



Natuurgebied

De vastgestelde limiet van vijf miljoen bezoekers heeft te maken met de stikstofbelasting voor een natuurgebied in de buurt. Een hoger bezoekersaantal leidt tot meer verkeersbewegingen en een hogere stikstofemissie.



Het park verplicht sluiten kan een reële optie zijn. "Verweerder heeft - als hij gaat handhaven - in ieder geval de keuze tussen een sluiting van de Efteling bij een nader aan te geven aantal bezoekers per jaar, of een last onder dwangsom of bestuursdwang waarin de Efteling wordt verplicht om concrete maatregelen te blijven treffen om de daaruit voortvloeiende toename van stikstofdepositie uit te sluiten."



Blijvend of tijdelijk

De rechter heeft op dit moment nog veel vragen. Is een natuurvergunning wel noodzakelijk als er meer dan vijf miljoen bezoekers komen, ook al is er geen toename van stikstofdepositie? Zo ja, dan kan de provincie maatregelen opleggen om de natuur te beschermen. Maar als er geen vergunning nodig is, dan had de provincie moeten beoordelen of de Efteling zelf genoeg maatregelen heeft genomen en of het effect ervan blijvend of tijdelijk is.



De provincie krijgt zes weken de tijd om de gebreken te herstellen. Dat wil zeggen: antwoorden formuleren op bovenstaande vragen. Omwonenden en de Efteling mogen daar vervolgens op reageren. Pas daarna doet de rechtbank een uitspraak in de zaak.