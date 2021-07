Parque Warner Madrid

Looney Tunes dragen Space Jam-outfits in Spaans pretpark

Het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid speelt in op de première van de nieuwe bioscoopfilm Space Jam: A New Legacy. Bezoekers van het Warner Bros.-attractiepark kunnen deze zomer de personages uit de Looney Tunes-blockbuster ontmoeten, in de bijbehorende outfits.



Space Jam: A New Legacy is het vervolg op de klassieker Space Jam uit 1996. Het verhaal gaat over de Amerikaanse basketbalspeler LeBron James, die zijn zoon alleen terug kan krijgen door een basketbalwedstrijd te winnen met een team van Looney Tunes.

Dat team wordt de Tune Squad genoemd. Om de première van de film kracht bij te zetten, dragen de wereldberoemde tekenfilmfiguren in Parque Warner Madrid voorlopig hun Tune Squad-uitrusting.



Daffy Duck

Het gaat om Sylvester, Daffy Duck, Tweety Bird, Bugs Bunny en Lola Bunny, waarbij Tweety in verhouding opvallend groot is. "Ontmoet het sterrenteam van dit moment, gebaseerd op de nieuwe film Space Jam: A New Legacy", meldt Parque Warner op social media. "Mis ze niet bij de ingang van het Chinese Theatre."