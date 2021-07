Efteling

Stem van Sprookjesboom in de Efteling (83) overleden

Acteur Hero Muller is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was de afgelopen decennia te zien en te horen in tientallen films en tv-series. Voor de Efteling verzorgde hij de stem van de bekende Sprookjesboom in het Sprookjesbos. Ook was hij te horen in de gelijknamige tv-serie.



Muller nam het stokje over van Pim Koopman, die bij de start van de animatieserie in 2006 de rol van de pratende boom op zich nam. Hij stierf in 2009 op 56-jarige leeftijd. Een half jaar na zijn plotselinge dood, in het voorjaar van 2010, werd de Sprookjesboom - met de stem van Muller - toegevoegd aan het Sprookjesbos van de Efteling.

Het tafereel is voorzien van een interactief systeem waarbij toeschouwers zelf kunnen kiezen welk verhaal ze willen horen. Ook kan de boom inspelen op de actuele weersomstandigheden. Al zijn verhalen beginnen met de tekst: "We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag, dat dat anders was."



Villa Volta

Het was niet de eerste klus van Muller voor de Efteling. In de jaren negentig werkte hij mee aan de eerste voorshow van draaiend huis Villa Volta. Daarin speelt hij de rol van een personage met de naam Jonge Peer. Hij zegt bijvoorbeeld: "Een godslasterlijke bandiet, da's zeker, maar bedenk wel: hoogmoed komt voor den val!"



De Efteling is Muller zeer erkentelijk voor zijn bijdrages aan het park en de serie. "Hij heeft met zijn prachtige stemgeluid heel mooie dingen gedaan voor de Efteling", meldt een woordvoerder aan Looopings. "We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies."



Nieuwe verhalen

Het is nog niet bekend of de Efteling op zoek gaat naar een nieuwe stem voor de Sprookjesboom. Van de serie worden al sinds 2008 geen nieuwe afleveringen meer gemaakt. In 2012 volgde nog wel een bioscoopfilm. De boom in het Sprookjesbos werd in 2013 voor het laatst voorzien van nieuwe verhalen.