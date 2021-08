Disneyland Paris

Disneyland Paris: strengere toegangsregels voor Disney Village

Aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk hebben gevolgen voor bezoekers van Disneyland Paris. Vanaf maandag 9 augustus is een test-, genezings- of vaccinatiebewijs verplicht om uitgaansgebied Disney Village binnen te komen. Tot nu toe was het gedeelte met restaurants en winkels toegankelijk zonder extra controle.



Daar komt maandag verandering in. De regel geldt landelijk voor onder andere restaurants, cafés, beurzen en bioscopen, voorlopig voor iedereen vanaf 18 jaar. Een testresultaat mocht eerder maximaal 48 uur oud zijn. Dat wordt 72 uur, zo heeft de overheid besloten.

Bij de Franse grens is overigens een test van maximaal 24 uur oud vereist, als reizigers niet volledig gevaccineerd of recent genezen zijn.



Mondkapjes

Het verschil met de Disney-parken is dat bezoekers in Disney Village straks geen mondkapje meer hoeven te dragen in de openlucht. Mond- en neusmaskers moeten wel op in de overdekte gelegenheden. In Disney Village bevindt zich ook een testcentrum.



Nederlanders kunnen in Frankrijk hun CoronaCheck-app gebruiken. Eerder bleek al dat Disneyland niet controleert op identiteitsbewijzen. Hotel- en campinggasten hebben de zogeheten gezondheidspas vooralsnog alleen nodig voor faciliteiten als zwembaden, restaurants en fitnessruimtes.