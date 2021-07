Nieuws

Lego-expositie The Art of the Brick gaat laatste maand in

De reizende Lego-expositie The Art of the Brick is nog één maand te bezoeken in Amsterdam. Daarna gaat de tentoonstelling met Lego-kunstwerken definitief dicht. The Art of the Brick bestaat uit meer dan honderd kunstwerken gemaakt van ruim één miljoen Lego-steentjes.



Volgens de organisatie gaat het om "de grootste tentoonstelling van Lego-kunst ter wereld". Er is ook een speelgedeelte waar bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan met 300.000 Lego-stenen.

The Art of the Brick opende in december vorig jaar in de Amsterdamse Kalverpassage, op de voormalige plek van warenhuis Hudson's Bay. Oorspronkelijk zou de expositie vijf maanden te zien zijn. Vanwege een lange coronasluiting werd de tentoonstelling verlengd tot het einde van de zomervakantie.



Obsessief

Geïnteresseerden zijn nog welkom tot en met zondag 29 augustus. De Lego-sculpturen werden bedacht door kunstenaar Nathan Sawaya, bekend van de Amerikaanse versie van tv-show Legomasters. "Sawaya's werk is obsessief en zorgvuldig gemaakt, en is zowel speels als mooi", luidt de beschrijving.