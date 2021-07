Walibi Holland

Nieuw fotopunt in Walibi Holland: de Gravity Box

Walibi Holland heeft een fotopunt ontwikkeld in samenwerking met ijsmerk Ola: de Gravity Box. Tijdens zomerfestival Lekkergaan kunnen bezoekers op de foto gaan alsof ze in een achtbaan zitten. Doordat de foto op zijn kop wordt genomen, lijkt het alsof ze ondersteboven hangen.



De Gravity Box bevindt zich in parkdeel Speed Zone, tegenover lanceertoren Space Shot. Na het maken van de foto ontvangen bezoekers de afbeelding direct als print. Ook wordt de afbeelding digitaal verstuurd, per mail.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Officieel moeten bezoekers een Ola-ijsje aanschaffen om mee te kunnen doen, maar promotiemedewerkers van Ola gaan daar doorgaans coulant mee om.



23.00 uur

Lekkergaan vindt plaats op zes woensdagen in juli en augustus. Er zijn nog Lekkergaan-avonden op 4, 11 en 18 augustus. Voor die dagen verkoopt Walibi ook avondtickets voor de helft van de prijs, geldig van 16.30 tot 23.00 uur.