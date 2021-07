Walibi Belgium

Walibi Belgium naar verwachting dicht tot begin oktober 2021

Walibi Belgium blijft waarschijnlijk nog maanden gesloten. Inmiddels is het pretpark al bijna twee weken dicht vanwege schade die is aangericht bij zware overstromingen. Men werkt toe naar een heropening begin oktober, bij de start van het halloweenseizoen.



Dat heeft Walibi zojuist bekendgemaakt. Het attractiepark en het bijbehorende zwemparadijs Aqualibi gingen op 16 juli dicht in verband met wateroverlast. De dagen erna kwam het park volledig onder water te staan. Dat was funest voor de technische installaties.

Op dit moment zijn de herstelwerkzaamheden in volle gang. Walibi denkt nog zeker twee maanden nodig te hebben om alle technische problemen te verhelpen. Voorlopig blijft de verkoop van tickets en abonnementen opgeschort. Jaarkaarten worden verlengd met het aantal gesloten dagen.



Onophoudelijk

"Onze teams werken al dagen onophoudelijk aan het herstel van de schade die de overstromingen hebben achtergelaten", meldt directeur Jean-Christophe Parent. "Nu dat de omvang van het werk wat duidelijker is, weten we dat we het park vóór oktober niet zullen kunnen openen."



Voor Walibi en eigenaar Compagnie des Alpes betekent het een financieel drama in een periode die toch al zwaar was vanwege de aanhoudende coronacrisis. Toch blijft Parent optimistisch.



Spectaculairste

"De heropening willen we dan vieren met het spectaculairste halloweenevenement dat we ooit in Walibi hebben gekend. Een forse uitdaging voor onze teams, maar we gaan ervoor."