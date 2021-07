Efteling

Wat moet de Efteling doen met de enorme walvis van Polka Marina?

De Efteling heeft nog geen idee wat er gaat gebeuren met de grote walvis van bootjesmolen Polka Marina. Sinds de sloop van de attractie in december 2020 staat het enorme grijze gevaarte - inclusief betonnen sokkel - op het Dienstencentrum van de Efteling. Er wordt nagedacht over een nieuwe locatie.



"We willen deze graag een nieuwe bestemming geven, maar dat kan niet zomaar", vertelde architectonisch ontwerper Ronald Donkers onlangs nog in een interview. "Hij past niet in het magazijn en kan ook niet dienen als speeltoestel bijvoorbeeld, want het is niet veilig om erop te klimmen."

Vernietigen dan maar? Donkers: "Het is zo'n iconisch object dat het ons zwaar valt om de walvis weg te doen. We stellen die beslissing dus nog even uit."



Avonturen Doolhof

Sommige Efteling-fans opperden om de vis een plekje te geven in Archipel, de nieuwe waterspeelplaats die komend najaar gebouwd wordt op de plek van het Avonturen Doolhof, naast Monsieur Cannibale. Ontwerper Sander de Bruijn heeft dat ook even overwogen, vertelt hij in gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap.



"De discussie is er wel heel even over gegaan", zegt hij. "Het zou kunnen, we hebben het erover gehad." Al snel werd duidelijk dat het eigenlijk geen passende plek is. "Het is zo'n eigen ding. En het is ook zo duidelijk Polka Marina. Uiteindelijk wil je gewoon een leuke waterspeelplaats maken. Soms kan het ook gewoon te geforceerd worden. Het moet geen doel op zich zijn."



Ton van de Ven

Daarmee blijft het lot van de iconische walvis onzeker. Polka Marina, een ontwerp van wijlen creatief directeur Ton van de Ven, opende in 1984. Vorig jaar moest de familieattractie het veld ruimen omdat de molen technisch afgeschreven was. Speelbos Nest, dat afgelopen voorjaar openging, dient als vervanging.