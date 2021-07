Nieuws

Franse pretparken zien bezoekersaantallen dalen door gezondheidspas

De bezoekersaantallen van veel attractieparken in Frankrijk zijn fors gedaald sinds de invoering van de verplichte gezondheidspas, de zogeheten pass sanitaire. Tot die conclusie komt branchevereniging SNELAC; Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels.



Kennelijk kiezen veel Fransen ervoor om thuis te blijven nu ze verplicht een vaccinatiebewijs, een genezingsbewijs of een negatieve coronatest moeten tonen als ze een dagje uit willen. "In de gehele sector is sprake van een zeer sterke daling, vaak tussen 20 en 50 procent", vertelt SNELAC-voorzitter Arnaud Bennet.

Er zijn ook uitschieters: sommige parken zagen het bezoekersaantal met 70 procent afnemen. "Hoe kleiner het park, hoe impulsiever de aankoop van tickets, de dag ervoor of dezelfde ochtend. En vanwege de verplichte gezondheidspas worden er minder kaarten verkocht."



Onnodig

Bennet snapt er niets van dat Franse attractieparken met zo'n pas moeten werken. "Er heerst onvrede bij de parken, omdat deze maatregel voor buitenruimtes onnodig is", merkt hij op. "We hebben allang bewezen dat onze hygiëne- en veiligheidsprotocollen goed werken."



De voorzitter noemt het onbegrijpelijk dat voor pretparken dezelfde regels gelden als voor bijvoorbeeld nachtclubs. "De politiek is bezig met het verpesten van het seizoen en het afslachten van bedrijven, terwijl in een pretpark nog nooit sprake is geweest van een besmettingscluster."