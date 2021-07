Bobbejaanland speelt in op slecht weer: gratis regenponcho en warme chocolademelk

Bobbejaanland

Bobbejaanland probeert ook bij slecht weer aantrekkelijk te blijven. Daarom geeft het Vlaamse pretpark tijdelijk een regenponcho weg bij aankoop van een entreebewijs. Ook ontvangen bezoekers een warme chocolademelk.



Voor komende week wordt behoorlijk slecht weer voorspeld in Lichtaart. Het gaat naar verwachting elke dag regenen. Normaal gesproken blijven bezoekers dan massaal weg, maar Bobbejaanland hoopt mensen over te kunnen halen met de speciale actie.

Die loopt tot en met zondag 1 augustus. Geïnteresseerden kunnen in de ticketshop van het attractiepark de code 'rain' gebruiken. Een kaartje - inclusief poncho en chocolademelk - kost dan 29,75 euro per persoon. Dat is ruim 10 euro goedkoper dan het standaardtarief van 39,90 euro.