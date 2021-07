Efteling

Illegale beelden op Marktplaats zijn doorn in het oog van de Efteling

Op Marktplaats wordt nog altijd volop gehandeld in illegale Efteling-decoraties en -beelden. Voor de Efteling zijn dergelijke praktijken een doorn in het oog. Het attractiepark is al jaren bezig om de handel in zeldzame Efteling-items een halt toe te roepen. Toch duiken er online nog regelmatig Efteling-figuren op.



Op dit moment kunnen gebruikers van de veilingsite bijvoorbeeld bieden op een beeldje van het hoofd van de bekende Kleine Boodschap-kabouter. En dat is absoluut niet de bedoeling, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

"De Efteling biedt geen producten aan via dit soort verkoopsites", legt hij uit. "Producten die hier aangeboden worden, zijn vaak door particulieren gemaakt. Het is echter niet toegestaan om zelfgemaakte Efteling-artikelen te verkopen."



Zonder toestemming

Zeker niet als het gaat om kopieën van bestaande figuren. "Karakters van de Efteling, maar ook attractienamen en het logo, zijn auteursrechtelijk en merkrenrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming niet door derden worden gebruikt voor welke commerciële doeleinden dan ook."



Soms worden ook Efteling-beelden aangeboden die wél echt afkomstig zijn uit het attractiepark. Die zijn vaak onrechtmatig verkregen. "In dat geval wordt er aangifte gedaan en wordt de verkoopsite verzocht de advertentie te verwijderen", vult de woordvoerder aan.



275 euro

Het is nog niet duidelijk of er ook een aangifte volgt tegen de persoon die het Kleine Boodschap-hoofd probeert te slijten. Er is tot nu toe 275 euro geboden. De juridische afdeling van de Efteling is op de hoogte van de advertentie, aldus de voorlichter.