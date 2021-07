Freizeitpark Plohn

Duits pretpark weigert bejaarde vrouw te helpen na val

Een bejaarde vrouw die eind juni onderuitging op een brug in het Duitse pretpark Freizeitpark Plohn is aan haar lot overgelaten. Hoewel ze zware kneuzingen opliep, weigerden medewerkers een ambulance te bellen.



De dochter van de vrouw, Jenny Brandenburg, vertelt tegen de Duitse krant Freie Presse dat het personeel niet erg vriendelijk was. "Er werd mij verteld dat er geen hulp zou worden verleend." Bij de EHBO-post bleek bovendien niemand aanwezig. Uiteindelijk moest Brandenburg zelf een ambulance regelen.

Lutz Müller, de directeur van Freizeitpark Plohn, geeft toe dat er veel is misgegaan. "Dit had nooit zo mogen gebeuren", stelt hij in een reactie. Het personeel heeft volgens hem een ernstige inschattingsfout gemaakt.



Herhaling

Om herhaling te voorkomen, overweegt Müller een administratief medewerker op te leiden tot paramedicus. Die zou in noodgevallen kunnen bijspringen. Dat zal echter pas op zijn vroegst volgend jaar zijn. Zo'n opleiding kost veel geld en door de coronacrisis staat het park er financieel gezien niet goed voor.