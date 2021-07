Efteling

Efteling-ontwerper licht plannen voor Wereld van Sindbad toe: 'Veel mooier en logischer'

Efteling-ontwerper Sander de Bruijn geeft meer details prijs over de Wereld van Sindbad, een nieuw themagebied binnen parkdeel Reizenrijk. Kookpottenmolen Monsieur Cannibale krijgt komend najaar een nieuw thema, terwijl het Avonturen Doolhof vervangen wordt door een waterspeelplaats.



Het themadeel komt in het teken te staan van de zeereizen van Sindbad de Zeeman. Daardoor passen beide attracties - die Sirocco en Archipel gaan heten - straks beter bij de aangrenzende achtbaan Vogel Rok. In een uitgebreid interview met Efteling-podcast Kleine Boodschap legt De Bruijn uit waar de plannen vandaan komen en wat er precies gaat veranderen.

Hij onthult dat het project zo'n twee jaar geleden gestart is naar aanleiding van een wens om het nabijgelegen restaurant Panorama te renoveren. Dat gaat nog steeds gebeuren, als onderdeel van een tweede fase. Eerst focust de Efteling op het vernieuwen van de twee attracties.



Carnaval Festival

Later is er ook meer aandacht voor het landschap in de Wereld van Sindbad én aanpassingen bij Vogel Rok en Carnaval Festival. Vogel Rok verdient een betere aankleding, vindt De Bruijn. Hij wil de mythische vogel "goed laten landen in de Efteling". "Het is zo'n unieke attractie-entree, alleen nu houdt het op bij de poten." Daarom is de omgeving volledig opnieuw ontworpen, met water en palmbomen. "Dat zal kwalitatief een veel mooier en logischer beeld geven voor een superbelangrijk element uit het verhaal."



De Bruijn vertelt verder dat waterspeelplaats Archipel in een volgende bouwfase een stuk groter moet worden dan in eerste instantie het geval zal zijn. Het wordt een typisch zomerse attractie, waar kinderen behoorlijk nat kunnen worden. Toch vindt de opening in de winter plaats. Eigenlijk was het de bedoeling om meerdere elementen uit het originele Doolhof te behouden, maar dat bleek niet mogelijk. Daarom blijft nu alleen een bamboehutje staan.



Mack Rides

De bekende kookpotten van Monsieur Cannibale moeten plaatsmaken voor handelsscheepjes. Daarvoor werkt de Efteling samen met de oorspronkelijke fabrikant van de molen, de gerenommeerde Duitse firma Mack Rides.



Het verhaal achter Sirocco draait om een storm waar bezoekers in terechtkomen. De bestaande rieten overkapping moet straks een overslagplaats voorstellen waar men koopwaar opslaat voordat het weer verhandeld wordt. De Bruijn: "Maar net als we daarmee bezig zijn, steekt de storm op. Dat verklaart het versnellen van de molen."



Effecten

In de nok is een handelaar bezig om goederen van de scheepjes te halen en op te bergen. "Dat gaat allemaal bewegen en draaien. Er ontstaat eigenlijk een heel dreigende situatie, waarbij de figuren en elementen in de nok gaan meedoen met de showbeleving. Door middel van de effecten eromheen is alles onderhevig aan de storm. Het is interessant om te zien, zowel als je erin zit als wanneer je ernaar kijkt."



Arabist Richard van Leeuwen is door de Efteling ingeschakeld om tips te geven over het project. Dat leidde nog tot enkele subtiele wijzigingen in de ontwerpen. Zo werd Sindbad de Zeeman in eerste instantie afgebeeld met een verrekijker in zijn hand. Van Leeuwen wist te vertellen dat die destijds nog niet bestonden. Daarom heeft Sindbad nu een astrolabium vast: een instrument dat vroeger gebruikt werd om te navigeren op basis van de sterren.



Muziek

In de podcast van ruim 65 minuten gaat het ook over bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, materiaalkeuzes, bezoekersstromen, entertainment, architectuur en muziek. Ontwerper De Bruijn toont zich een begenadigd verteller met een groot Efteling-hart, die werkelijk over elk detail heeft nagedacht.