Artis komt met audiotour over seksualiteit in de natuur

Bezoekers van Artis kunnen deze zomer een audiotour volgen die in het teken staat van seksualiteit. De zogeheten Veelkleurige Liefdesroute is onderdeel van de Zinderende Zomeravonden in de Amsterdamse dierentuin. Songfestivalzanger Jeangu Macroo sprak de teksten in.



De luisterwandeling werkt door bij verschillende locaties in het dierenpark een QR-code te scannen met een mobiele telefoon. Deelnemers moeten zelf voor oortjes zorgen. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Enkele pikante verhalen zijn alleen geschikt voor luisteraars boven de 16 jaar.

"Niets is vreemd in het liefdesspel van dieren, planten en microben", laat Artis weten. "Van biseksuele Japanse makaken tot monogame vale gieren en interseksuele wallaby's. Van liefkozend vlooien tot luidruchtige seks, van wisselende partners tot een liefdesband voor het leven."



Entertainment

De zomeravonden vinden plaats op elke vrijdag, zaterdag en zondag tot en met 5 september. Er wordt ook gezorgd voor muzikaal entertainment, extra horeca en presentaties van Artis-medewerkers. Avondtickets, geldig van 17.00 tot 21.00 uur, kosten 15 euro voor niet-leden.