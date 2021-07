Kermis

Park Hilaria is geopend: na jaar afwezigheid weer kermis in Eindhoven

De grote kermis van Eindhoven is terug. In 2020 kon Park Hilaria, zoals het evenement wordt genoemd, niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Dit jaar durfde de organisatie en de gemeente het wel aan om in de Brabantse stad een gratis toegankelijk kermispark neer te zetten.



Park Hilaria startte gisteren, op vrijdag 30 juli. De kermis duurt nog tot en met zondag 8 augustus. Het attractie-aanbod vertoont gelijkenissen met de Tilburgse kermis, die eerder deze maand plaatsvond.

Zo zien we ook hier spinning coaster Time Machine, afterburner Chaos, x-drive Rock & Roll, darkride Fun Factory, turbine Gladiator, spookhuis Haunted Mansion en booster Hell Raiders. Andere bekende namen die overeenkomen zijn Snow Jet, Break Dance en Air Race Bungee.



Zweefmolen

Daarnaast bestaat Park Hilaria in 2021 uit de gloednieuwe Dance Jumper, zweefmolen El Mundo, funhouse Happy Farm, escape room Lost Escape Adventure en gravitron Star Wars. De attracties zijn opgesteld in de Kennedylaan. Net als tijdens voorgaande edities wordt er gewerkt met twee vaste in- en uitgangen.



Wel koos de organisatie voor een ruimere opzet dan gebruikelijk, in verband met de geldende coronaregels. Verder zijn er vaste looproutes. Entertainment werd geschrapt. Er kwamen wel meer terrassen.