Pretpark in Italië presenteert lanceertoren en vrijevaltoren in één

Het Italiaanse pretpark Movieland heeft dit seizoen een nieuwe attractie in gebruik genomen: Space Mission Orbit, een lanceertoren en vrijevaltoren in één. De attractie, aangekleed in ruimtevaartstijl, moet een raketlancering simuleren.



Space Mission Orbit is een combo tower van fabrikant S&S: een combinatie van de twee attractietypes space shot en turbo drop. Bezoekers schieten eerst razendsnel de lucht in, gevolgd door een bescheiden vrije val.

Daarna worden ze langzaam naar de top gebracht, om uiteindelijk weer tientallen meters naar beneden te storten. De rit eindigt met een paar keer op en neer stuiteren.



Botsauto's

Eigenlijk had de toren vorig jaar al operationeel moeten zijn. Space Mission Orbit was aangekondigd als een toevoeging voor seizoen 2020. In hetzelfde themagebied zijn sinds kort botsauto's te vinden. Die attractie wordt Space Ranger genoemd.