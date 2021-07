Walibi Holland

Pijnlijk: Walibi Holland vraagt om stemmen voor 'Leukste uitje van Nederland', maar wordt afgekraakt

Een oproep van Walibi Holland op social media valt niet in goede aarde. Het pretpark vroeg Facebook-volgers om op het pretpark te stemmen voor de verkiezing 'Leukste uitje van Nederland' van de ANWB. Pijnlijk genoeg leverde dat voornamelijk kritiek op in plaats van complimenten. Walibi wordt door een hoop Facebook-gebruikers volledig de grond in geboord.



"Wij hebben jouw beoordeling nodig om die toffe prijs uiteindelijk ook te winnen!", valt te lezen in het Facebook-bericht. "Dus vind jij ook dat Walibi de prijs mag winnen? Beoordeel Walibi dan snel via deze link." De reacties eronder zijn niet mals.

Met name de verplichte virtuele wachtrij moet het ontgelden. Walibi-bezoekers moeten een ritje in de achtbaan in coronatijd vooraf via hun telefoon reserveren. Dat zorgt - zeker in combinatie met opvallend veel technische storingen - voor een hoop onvrede.



Om te janken

Hanneke van Bakel is helder in haar bewoordingen. "Oh mijn god, nee. Heb een dag gezeik gehad met die app en storingen. Vier attracties gezien op een dag van twaalf uur park! Helemaal gek geworden daar! Was om te janken." Melissa Zeven vindt dat Walibi zich moet schamen. "Onze kinderen zijn zes uur binnen en hebben pas twee attracties kunnen doen. Zonde van het geld."



Jillvanni Willemsen vertelt dat hij na twee uur virtueel wachten nog eens 45 minuten in een fysieke rij moest staan, om vervolgens te horen dat de attractie kampte met een storing. "Sorry hoor, maar elk park is momenteel beter dan Walibi Holland!", meldt hij. "Zes uur lang in rijen wachten voor hooguit drie attracties", klaagt Sara Perez. "Absurd. Echt belachelijk."



Nooit meer Walibi

"Ik vind het ook waardeloos", reageert Sharon Kuipers-Jansen. "Kan maar één attractie tegelijkertijd reserveren. Belachelijk voor dat geld. Nooit meer Walibi Holland. Bij andere parken ook niet deze onzin." Annika van Kester: "Inderdaad, ellendige wachttijden. Meer dan twee uur moeten wachten in een virtuele wachtrij en niet ondertussen in een andere wachtrij kunnen staan tenzij je weer geld betaalde. Vier attracties gehad op een hele dag Walibi Holland."



"Drie uur wachten per achtbaan maar wel de volle prijs vragen", concludeert Kath Flowerpower. "Niet oké als je het mij vraagt." Lorraine Kats heeft een abonnement, maar gaat zéker niet op Walibi stemmen in de verkiezing. "Veel dingen zijn zichtbaar verouderd en er zijn echt heel vaak storingen, ook voor langere tijd. Ik was laatst in Toverland en daar hadden ze het veel beter voor elkaar, daarbij ook nog dat het er heel goed uitziet qua decoratie, wat plezieriger is om doorheen te lopen."



Vier uur verloren

"Zeker niet!", zegt Bas ter Huurne over het verzoek om op Walibi te stemmen. "Inmiddels al vier uur verloren met wachten op attracties die in storing gaan. Kun je weer elders in de virtuele rij gaan staan, weer twee uur verder... Veel storingen had ik al vaker gehoord, maar nu zelf ook ondervonden. Daar betaal je geen 38 euro per ticket voor." Jacqueline van Kuijk snapt er niks van. "Het is toch te gek dat je maar vier attracties kunt doen voor dat geld?"



Melissa Zeven is geschrokken van de drukte in coronatijd. "Dit is ronduit belachelijk en zo slecht geregeld. Wel de volle prijs vragen maar je kunt niet optimaal genieten als bezoeker. Onze kinderen zijn daar de hele dag en hebben welgeteld vier achtbanen gedaan en daar betaal je dan zo veel geld voor." Ze vertelt voortaan voor Toverland te kiezen. "Walibi nooit meer!" Rolf Cox: "Dat is ook mijn mening. Veel storingen, lange wachttijden, veel dingen verouderd."



Brandnetels

Jurriaan Klont vat de problemen bij Walibi samen. "Te veel storingen en te weinig vernieuwing." Wesley Kraan heeft nog een goede tip voor het attractiepark in Biddinghuizen. "Een keer een tuinman inhuren, de brandnetels verwijderen, al het onkruid weghalen en een likje verf erover. Ze zijn zo lang dicht geweest maar er is niks gedaan."



De stortvloed aan negativiteit zorgt ervoor dat mensen zich gaan afvragen of een dagje Walibi wel een goed idee is. Zo laat Carine Bos weten: "Aan deze reacties te lezen kunnen we beter niet gaan." Ook Sandra de Boer heeft haar twijfels. "Nou... Wij zaten erover na te denken om op onze trouwdag een dagje Walibi te doen... Maar wanneer ik alle reacties hier lees, kan ik dat dus beter niet doen begrijp ik."



Vergeten

Vorig jaar bestond de top drie van de ANWB-verkiezing 'Leukste uitje van Nederland' uit de Efteling, Diergaarde Blijdorp en Wildlands Adventure Zoo Emmen. In de provincie Flevoland kregen De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest, dierenpark Almere Jungle en Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad de meeste stemmen. Walibi Holland stond in eerste instantie helemaal niet op de lijst, omdat de organisatie en de vakjury het park vergeten waren.