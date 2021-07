Freizeitpark Plohn

Duits pretpark heeft kopie van Trollenkoning uit de Efteling

De Efteling blijkt een belangrijke inspiratiebron te zijn voor een pretpark in Duitsland. In het Oost-Duitse Freizeitpark Plohn staat een namaakversie van de bekende Trollenkoning uit het Sprookjesbos. De Efteling was er tot nu toe niet van op de hoogte, vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Net als in de Efteling zit de Duitse trol in een holle boomstronk waar grote zwammen op groeien. Als bezoekers op een knop drukken, gaat er een gordijntje open en begint het figuurtje te brabbelen. De knop werd vormgegeven als een wijzerplaat met sterrenbeelden op een rotsblok. Ook dat kennen we van de Efteling.

De Duitse trol hoort bij een klimparcours met de naam Crazy House. Hoewel het tafereel al jaren bestaat, wist de Efteling tot nu toe van niets. Freizeitpark Plohn heeft er dan ook geen toestemming voor gevraagd.



Juridische stappen

Het Kaatsheuvelse sprookjespark is echter niet van plan om juridische stappen te ondernemen. "Het is grappig om te zien dat we over de grens een inspiratiebron zijn", reageert een woordvoerder. "Maar de échte Trollenkoning vind je natuurlijk al sinds 1988 in de Efteling."



Freizeitpark Plohn staat sowieso niet bekend om originaliteit. In het park is sinds jaar en dag ook een goedkope kopie van Langnek te vinden. Verder werden in het verleden een orgelspelende Laaf en het Zandkasteel van Klaas Vaak uit Efteling-vakantiepark Bosrijk nagemaakt.