Walibi Holland

Streep door festivalzomer: geen evenementen op terrein Walibi Holland

Het evenemententerrein van Walibi Holland wordt ook deze zomer niet gebruikt. Muziekfestivals Lowlands en Down The Rabbit Hole gaan in 2021 definitief niet door. Dat heeft het kabinet vandaag besloten uit angst voor meer coronabesmettingen.



De overheid vindt het nog niet verantwoord om tienduizenden jongeren te laten feesten op meerdaagse evenementen, ook niet in combinatie met toegangstests en vaccinatiebewijzen. Vorig jaar ging Lowlands ook al niet door.

Down The Rabbit Hole vindt normaal gesproken plaats in het Gelderse Beuningen. Het driedaagse feest zou eenmalig verhuizen naar Walibi, om zo gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Lowlands. Hardstylefestival Defqon.1, dat in 2020 afgelast moet worden, zag de editie van 2021 al eerder ten onder gaan.



Complex

"Het veilig en verantwoord organiseren van meerdaagse evenementen is complex", staat in een verklaring van de overheid. "De sector geeft daarom zelf ook aan dat dit nu niet haalbaar is voor dit type evenementen, die zouden plaatsvinden van 14 augustus tot 1 september."



In maart dit jaar werden op het evenemententerrein van Walibi twee zeer kleinschalige testfestivals gehouden, met 1500 bezoekers per dag. Sindsdien ligt het enorme veld er verlaten bij.



Eddie de Clown

Van 2016 tot en met 2019 gebruikte Walibi een deel van het terrein voor de Halloween Fright Nights in oktober. Mascotte Eddie de Clown kreeg daar zijn eigen gebied met entertainment en horeca. Over de editie van 2021 is nog nagenoeg niets bekendgemaakt.