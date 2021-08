Beekse Bergen

Twee zwarte neushoorns in nieuw verblijf Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen leven sinds deze zomer twee zwarte neushoorns. De Brabantse dierentuin heeft afgelopen winter flink geïnvesteerd in het aanleggen van een nieuw neushoornverblijf. Eerder dit jaar arriveerde het mannetje Hodari.



Hij was voorheen te vinden in het nabijgelegen Safari Resort. Sinds kort heeft ook de vrouwelijke neushoorn Ebi, afkomstig uit de Tsjechische dierentuin Dvur Králové, haar eigen perk. Beekse Bergen hoopt dat de twee uiteindelijk voor jongen kunnen gaan zorgen.

Dat is belangrijk, want de zwarte neushoorn wordt met uitsterven bedreigd. Er wordt op de dieren gejaagd omdat een hoorn op de zwarte markt veel geld oplevert. In dertig jaar tijd nam het aantal exemplaren in het wild af met 96 procent. Dankzij strengere wetten en betere bescherming klimt het aantal neushoorns nu weer langzaam omhoog.



Bootsafari

Voor het bouwproject in de Beekse Bergen werd de route van de wandelsafari, bij de Afrikaanse wilde honden, rigoureus aangepast. Bijzonder aan het nieuwe neushoornverblijf is dat het gebied onderdeel is geworden van de wandelsafari, de autosafari én de bootsafari.



Volgens het achtergrondverhaal verlaten bezoekers de Afrikaanse stad Moburu om vervolgens het Beke Se Bereke National Park te betreden, een variant op de naam van het dierenpark in Hilvarenbeek.



Stropers

Langs het wandelpad verschenen ook enkele houten huisjes, waar bezoekers uitleg krijgen over de bedreigingen waar neushoorns in het wild mee te maken hebben. Men wil onder meer overbrengen dat stropers vaak arme mensen zijn die simpelweg geld willen verdienen. De echte boosdoeners zijn de opdrachtgevers boven hen, zo is de gedachte.



In Safaripark Beekse Bergen leven eveneens witte neushoorns. Het verschil is niet te zien aan de kleur, maar vooral aan de mond. De zwarte neushoorn heeft een puntige bovenlip waarmee hij takken en bladeren kan afgrazen, terwijl de witte variant bredere lippen heeft.