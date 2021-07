Walygator Grand Est

Directeur Frans pretpark aangevallen door bezoeker met ongeldige gezondheidspas

De directeur van pretpark Walygator Grand Est in Noord-Frankrijk is aangevallen door een boze bezoeker. Sinds de invoering van de gezondheidspas helpt operationeel directeur Laurent Muller regelmatig mee met het scannen van QR-codes bij de ingang. Daar trof hij zondag een zeer agressieve man.



Bezoekers van alle Franse attractie- en dierenparken moeten tegenwoordig verplicht kunnen laten zien dat ze volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Is dat niet het geval, dan moeten ze een recent negatief testresultaat of een genezingsbewijs meenemen.

Toen de persoon in kwestie zijn QR-code toonde aan Walygator-directeur Muller, verscheen er een foutmelding. De man mocht om die reden niet naar binnen totdat hij een aanvullende test had gedaan. Zelf claimde hij dat hij allang twee keer gevaccineerd was.



Door het lint

De weigering zorgde ervoor dat de man volledig door het lint ging. Hij begon te schreeuwen en greep de directeur bij zijn keel, om hem vervolgens op te tillen en met geweld op de grond te smijten. Meerdere omstanders, waaronder gezinnen met kinderen, zagen het gebeuren, zo meldt dagblad Le Républicain Lorrain.



Directeur Muller werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij de rest van de dag doorbracht op de eerste hulp. Voorlopig mag hij niet aan het werk. De aanvaller werd overmeesterd door beveiligers, waarna de politie hem kon inrekenen. Het slachtoffer gaat aangifte doen van mishandeling.