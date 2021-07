Walibi Holland

Walibi Holland heropent Lost Gravity na langdurige storing

In Walibi Holland is achtbaan Lost Gravity weer operationeel na een langdurige storing. De rollercoaster stond midden in het hoogseizoen ruim een week stil vanwege een technisch defect. Dat probleem is inmiddels verholpen.



Er werd een nieuwe regelaar geplaatst, meldt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. Dankzij de aanpassing kon de 32 meter hoge attractie zondag weer in gebruik genomen worden.

Op dit moment zijn alle attracties in het pretpark in bedrijf, op één na. Virtualreality-beleving NeuroGen blijft in coronatijd dicht vanwege de hygiëne. Bezoekers dragen daar normaal gesproken een VR-headset.