Attractiepark Toverland

Toverland zet klassieke aardappelsnack Spirello op restaurantkaart

Toverland verkoopt de bekende aardappelsnack Spirello sinds kort niet alleen bij speciale kraampjes. Wie gaat eten in bedieningsrestaurant The Flaming Feather, kan de aardappelspiraal nu ook bestellen als onderdeel van een menu. Het gaat dan om een reguliere Spirello, maar wel met een speciale kruidenmix.



De lekkernij wordt geserveerd bij de gegrilde huissteak van 23,50 euro, met Provençaalse ratatouille en jus. Verder vormt de Spirello een voorgerecht van het kindermenu, met een 'eetbaar moestuintje' en dipsaus, voor 7,50 euro.

The Flaming Feather is het themarestaurant in parkdeel Avalon, tussen achtbaan Fenix en boottocht Merlin's Quest. Onlangs werd er een nieuwe zomerkaart geïntroduceerd, met onder andere soepen, stoofvlees, spareribs, zeebaarsfilet, zalmfilet, carpaccio en vegetarische curry.