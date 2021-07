Nieuws

Kondaa versus The Ride to Happiness: pretparkfans hebben duidelijke voorkeur

België wordt dit jaar getrakteerd op maar liefst twee spectaculaire nieuwe achtbanen: mega coaster Kondaa in Walibi Belgium en spinning coaster The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne. Nu de officiële opening van beide attracties achter de rug is, is het tijd om een oordeel te vellen. En pretparkfans blijken een duidelijke voorkeur te hebben.



Hoewel beide banen zonder enige twijfel veel indruk maken, gaat de voorkeur van de meeste liefhebbers uit naar The Ride to Happiness. Dat blijkt uit een Twitter-poll van Looopings met bijna zevenhonderd deelnemers.

Van iedereen die de twee attracties geprobeerd heeft, kiest 68 procent voor de coaster in Plopsaland. 32 procent gaat voor Kondaa. Een grote groep is nog niet in staat geweest om allebei de monsters te berijden. Ruim 60 procent van alle deelnemers aan de poll kan de vergelijking nog niet maken.



Overstromingen

Kondaa opende op zaterdag 8 mei, tegelijk met de uitgestelde seizoensstart van Walibi. Sinds donderdag 15 juli is het volledige park weer dicht vanwege overstromingen en de gevolgen daarvan. The Ride to Happiness werd in gebruik genomen op donderdag 1 juli, in eerste instantie voor een testfase. Sinds donderdag 22 juli is de coaster officieel geopend.



Met Kondaa heeft Walibi Belgium de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux in huis gehaald. De baan - zonder inversies - is 50 meter hoog en 1200 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 113 kilometer per uur.



Gelanceerd

The Ride to Happiness staat in het teken van muziekfestival Tomorrowland. Het is de eerste xtreme spinning coaster van Europa: een achtbaan met draaiende karretjes, lanceringen én inversies. De attractie is 35 meter hoog. Passagiers worden twee keer gelanceerd met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Ze gaan - al draaiend - vijf keer over de kop.