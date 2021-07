Kermis

Zes kermisbezoekers naar het ziekenhuis na ongeluk met zweefmolen

Zes bezoekers van een kermis in Noord-Ierland zijn overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeluk. Het incident vond zaterdagavond plaats bij de tientallen meters hoge zweefmolen Top of the World. Die is tot en met 8 augustus onderdeel van het evenement Planet Fun in de plaats Carrickfergus.



Volgens ooggetuigen begon de molen zo hard te draaien dat de gondels tegen decorstukken rond de attractie aan knalden. Op foto's is te zien hoe palen met decoraties en verlichting zijn omgevallen. De verwondingen van de slachtoffers zouden ernstig zijn, maar niet levensbedreigend.

Ondanks het ongeval gaat Planet Fun vandaag gewoon open. De zweefmolen staat voorlopig wel stil voor onderzoek. Het management van het evenement weet nu al te vertellen dat het voorval niet veroorzaakt werd door een technisch probleem.



Ingrijpen

"Het incident kon gebeuren doordat meerdere tieners zich misdroegen in de attractie", staat in een verklaring op social media. "Snel ingrijpen door ons personeel kon voorkomen dat meer mensen gewond raakten. Uit een controle blijkt dat er geen sprake is van mechanische defecten."