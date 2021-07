Efteling

Efteling overweegt hoger beroep tegen uitspraak Monsieur Cannibale

De Efteling gaat mogelijk in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de muziek van Monsieur Cannibale. Het attractiepark kreeg deze maand te horen dat de beroemde soundtrack op verschillende plekken niet meer gebruikt mag worden. Bovendien moet er een schadevergoeding betaald worden aan de Franse muziekuitgever.



Het Kaatsheuvelse attractiepark heeft drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Die optie wordt bekeken, maar er is nog geen beslissing over genomen. "We houden de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan nog even open", meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Door de uitspraak mag de versie van watershow Aquanura met de melodie van Monsieur Cannibale niet meer vertoond worden. Daarnaast is het niet langer toegestaan om de soundtrack van de voorstelling aan te bieden op cd's en streamingdiensten. Dat geldt ook voor het originele Franstalige nummer van Sacha Distel.



YouTube-filmpjes

Afgelopen week werden al twee YouTube-filmpjes verwijderd op het kanaal van de Efteling: de videoregistratie van de Tweede Efteling Symfonie van Aquanura en de officiële onride-video van Monsieur Cannibale.



De komende tijd moet duidelijk worden hoeveel de Efteling precies moet betalen aan de uitgever. "We overleggen onze administratie met betrekking tot de muziekverkoop en de bezoekers van de Aquanura-shows, zoals in het vonnis staat beschreven", aldus de voorlichter. "Op basis hiervan zal een vergoeding bepaald worden voor het gebruik van het nummer."



Teleurgesteld

De Efteling is teleurgesteld over de gang van zaken. "We betreuren de uitspraak omtrent het gebruik van het nummer op cd's en streamingsdiensten. We beseffen nu dat we dit onbewust niet goed geregeld hebben in het verleden. We doen er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen."



De Franse firma had ook bezwaren tegen het draaien van het nummer bij de attractie zelf. Daar ging de rechter niet in mee, tot opluchting van de Efteling. "We waren ervan overtuigd dat we dit goed geregeld hadden en dat blijkt nu ook uit het vonnis." Monsieur Cannibale is nog zes weken geopend. Daarna begint een grote verbouwing. De attractie krijgt een ander thema met nieuwe muziek.