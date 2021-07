Attractiepark Toverland

Pretparkfans gaan 66 keer op één dag in spinning coaster Toverland

Twee pretparkfans hebben onlangs geprobeerd om op één dag zo veel mogelijk ritjes te maken in Dwervelwind, de spinning coaster van Toverland. Kevin de Jager en Gino Teurlings stapten tientallen keren achter elkaar in de achtbaan met draaiende karretjes.



"We gaan erachter komen hoe misselijk we worden", zei Teurlings voor aanvang van de actie. Een groot deel van de ritjes werd gefilmd. Hoe de dag verliep, is te zien in een video van ruim twintig minuten op YouTube-kanaal Foolz.

Bij ritje nummer vijftien begonnen de heren draaierig te worden. "Ik begin hem te voelen", aldus De Jager. "En dat is eigenlijk eerder dan verwacht." Na veertig keer in de achtbaan waren de twee het nog steeds niet zat. "Ik vind het nog steeds leuk. Deze baan verveelt oprecht niet."



Zwaar onderschat

De achtbaanfanaten hoopten in totaal 69 ritjes te kunnen afvinken. Dat is uiteindelijk niet gelukt. De teller bleef steken op 66. Toen was het sluitingstijd en moest de coaster dicht. "Ik heb het echt zwaar onderschat", verzuchtte Teurlings na afloop.