Pretpark de Valkenier

'Bijna zeker' dat pretpark de Valkenier nooit meer opengaat: 'Het is voorbij'

Het Limburgse attractiepark de Valkenier gaat nooit meer open. Daar is directielid en oud-eigenaar Albert Otermans "bijna zeker" van, vertelt hij in een interview. De Valkenier zou na dit seizoen permanent sluiten. Een projectontwikkelaar is al een tijdje bezig om een andere bestemming te zoeken voor de locatie.



Door zware overstromingen ging het pretpark in Valkenburg deze maand noodgedwongen dicht. Even werd er nog gehoopt op een snelle heropening, maar daarvoor blijkt de schade te groot te zijn. "Er werd geconstateerd dat bepaalde dingen niet meer waren zoals voorheen", zegt directeur Jeffrey Driessen in gesprek met omroep L1.

Zo zijn vier stroomkasten kapot. Ook motoren van transformatoren van attracties werken niet meer. Vervangen zou maanden in beslag nemen. Dat is waarschijnlijk niet de moeite. Bovendien zorgt het achterblijven van slib - vervuild water - voor gezondheidsrisico's. De overstromingen lijken dan ook de doodsteek te worden voor de Valkenier.



Emotioneel

"We zijn er heel eerlijk in, we draaien ook nergens omheen: dit is misschien het laatste seizoen", aldus Otermans. "Ik ben er bijna zeker van. Of de ontwikkelaar moet zeggen: ik zou nog een jaar draaien met de Valkenier, maar dat weten we niet." Otermans heeft weinig hoop op een goede afloop. "Het is voorbij." Driessen wordt er emotioneel van. "Het doet ook echt pijn."