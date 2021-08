Nieuws

Ook Italiaanse attractieparken gaan werken met verplicht test- of vaccinatiebewijs

Na Frankrijk worden ook de pretparken in Italië verplicht om te werken met toegangstests. Vanaf vrijdag 6 augustus hebben bezoekers van alle Italiaanse attractieparken een test-, genezings- of vaccinatiebewijs nodig om binnen te komen.



De nieuwe regel geldt voor personen van 12 jaar en ouder. In Italië wordt de gezondheidspas Certificazione Verde genoemd: de Groene Pas. Nederlanders kunnen hun CoronaCheck-app laten zien. Bezoekers moeten ook een identiteitsbewijs kunnen tonen.

In tegenstelling tot andere landen is bij de Italiaanse parken één vaccinatiedosis ook al voldoende om toegang te krijgen. Een negatief testresultaat mag maximaal 48 uur oud zijn. Wie een bewijs van herstel van het coronavirus meeneemt, moet ergens in de afgelopen zes maanden besmet zijn geweest.



Gratis

Sommige pretparken bieden bezoekers zonder gezondheidspas de mogelijkheid om zich ter plekke gratis te laten testen. Zo is bij de ingang van Mirabilandia een testcentrum neergezet waar tussen 09.00 tot 19.00 uur sneltests worden afgenomen.



De verplichting geldt niet alleen voor attractieparken, maar ook voor onder andere musea, sportwedstrijden, zwembaden, festivals en beurzen. Opvallend genoeg ontspringen dierentuinen voorlopig de dans.



Verbazing

Italiaanse pretparken reageren boos en gefrustreerd op de beslissing van de overheid. "Wij spreken onze diepe verbazing en afgunst uit over de verplichting om de gezondheidspas op te leggen aan bezoekers", valt bijvoorbeeld te lezen op de website van Leolandia.



"Pretparken worden gediscrimineerd: ze worden oneerlijk behandeld ten opzichte van andere openluchtlocaties die niet met de pas hoeven te werken, zoals stranden, stadsparken en terrassen."



Mondkapjes

Ondertussen blijven de andere coronaregels - afstand houden en mondkapjes dragen - van kracht. In Italië neemt men genoegen met één meter afstand tussen gezelschappen. Ook werken de parken nog altijd met verplichte reserveringen.