Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Slagharen introduceert Zomerpas: 50 procent korting op tweede abonnement

Wie van plan is om deze zomer vaker naar Attractiepark Slagharen te gaan, kan een speciaal zomerabonnement aanschaffen. De Slagharen Zomerpas is geldig tot en met zondag 5 september. Wie twee passen aanschaft, krijgt 50 procent korting op het tweede abonnement.



Er zijn twee verschillende Zomerpassen: Brons (32,90 euro) en Zilver (48,90 euro). Zilver is goed voor gratis parkeren, 15 procent korting bij restaurants en winkels, 15 procent korting op overnachten, een gratis snackmenu, fruitsalade en koekje en korting op verschillende Nederlandse attractie- en dierenparken.

De tijdelijke aanbieding - met 50 procent korting op een tweede pas - loopt tot en met vrijdag 27 augustus. Reguliere Slagharen-abonnementen zijn geldig tot en met januari 2022. Daarvoor geldt de korting niet.