Skara Sommarland

10-jarige jongen zwaargewond bij ongeluk in Zweeds pretpark

Bij een ongeluk in het Zweedse pretpark Skara Sommarland is een 10-jarige jongen zwaargewond geraakt. Hij viel uit de attractie Rodeo, een break dance-achtige molen met karretjes in de vorm van stieren.



Het incident vond plaats op donderdag 15 juli. De knul zat samen met zijn vader in de attractie toen hij uit de gondel werd geslingerd. Hij kwam daarbij onder één van de draaischijven terecht en liep verwondingen op aan zijn benen, elleboog en gezicht.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een spoedoperatie onderging. Zijn toestand is inmiddels stabiel.



Beveiliging

Rodeo komt van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions. Twee jaar geleden vond er een soortgelijk ongeluk plaats bij deze molen. Nadien is er een drievoudige mechanische beveiliging aangebracht die herhaling moest voorkomen. Dat is dus helaas niet gelukt.



Skara Sommarland onderzoekt samen met de politie wat er dit keer is misgegaan. Als er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden, overweegt het park de attractie te slopen. Rodeo staat sinds 2011 in het park. Eerder was de molen te vinden in CentrO Park in het Duitse Oberhausen.



Verwijderd

In 2014 kwam een 11-jarig meisje om het leven bij een ongeluk met een vergelijkbare attractie in het Duitse pretpark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group. Daar is de attractie na het incident verwijderd en te koop gezet.