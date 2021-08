Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark wordt getransformeerd tot nachtclub

Het Zweedse pretpark Gröna Lund organiseert een speciaal avondevenement in samenwerking met Heineken. Op negen dagen in augustus en september wordt het attractiepark in Stockholm getransformeerd tot een nachtclub, met dj's en bars. Sommige attracties zijn geopend.



Het concept kreeg de naam Night Rider. Gröna Lund noemt het "een bruisende avond waarop je onze heftigste attracties kunt doen in de gloed van neonlichten". "En alsof dat nog niet genoeg is, maken we van het park een nachtclub in de openlucht, met bars, dj's, livemuziek, streetfood en spannende spellen."

Er geldt een minimumleeftijd van 23 jaar. De avonden duren van 21.45 tot 00.00 uur. Tickets kosten omgerekend zo'n 29 euro. Wie al vanaf 19.30 uur aanwezig wil zijn, voor een zogeheten Pre-party, betaalt ongeveer 39 euro. Voor bijna 70 euro krijgen bezoekers ook een tweegangendiner in een restaurant.