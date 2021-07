CanevaWorld Resort

Sexy tweeling neemt provocerende videoclip op in Italiaans pretpark

In het Italiaanse pretpark Movieland, gelegen bij het Gardameer, is een opmerkelijke videoclip opgenomen. Giulia en Silvia Provvedi, beter bekend als Le Donatella, kozen het park als decor voor hun activistische liedje 'Moralisti su Pornhub'.



In het nummer rekent de tweeling af met hypocriete 'toetsenbordhelden'. Mensen die online kritiek hebben op hun sexy uiterlijk brengen volgens de dames veel tijd door op de pornosite Pornhub. Moralisten zouden kortom het één zeggen, maar het ander doen.

De provocerende clip speelt zich volledig af in Movieland, dat onderdeel is van CanevaWorld Resort. Het duo danst in weinig verhullende outfits, werkt allerhande voedsel naar binnen en kust elkaar vol op de mond.



Playboy

Le Donatella is in Italië erg bekend. De zussen deden in 2012 mee aan het programma X Factor en groeiden vervolgens uit tot mediapersoonlijkheden. In 2015 poseerden ze naakt op de cover van de Italiaanse Playboy.