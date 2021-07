Phantasialand

Interactieve waterattractie Phantasialand al het hele jaar dicht

Een waterattractie in Phantasialand is al het hele jaar gesloten. De interactieve boottocht Wakobato, onderdeel van themadeel Fantasy, blijkt in 2021 geen onderdeel meer te zijn van het attractie-aanbod. Op de plattegrond van het Duitse pretpark komt de splash battle niet meer voor.



De officiële Phantasialand-site vermeldt: "Houd er rekening mee dat Wakobato momenteel gesloten is voor onderhoud". Om wat voor soort werkzaamheden het gaat, is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of de attractie volgend jaar wel weer operationeel zal zijn.

Naast Wakobato moeten bezoekers op dit moment ook de nabijgelegen bootjesdarkride Hollywood Tour missen. Die attractie ging al in de zomer van 2020 dicht, naar verluidt vanwege een lekkage. Dat is echter nooit door Phantasialand bevestigd. Het lot van Hollywood Tour blijft eveneens onzeker.



Geluidsoverlast

Wakobato, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Preston & Barbieri, opende in 2009. Omwonenden klaagden in het verleden vaak over geluidsoverlast door gillende bezoekers. Daarom mag de splash battle tegenwoordig niet meer open op zon- en feestdagen.