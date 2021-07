Plopsa Coo

Plopsa Coo weer geopend na zware overstromingen: dit is de schade

Attractiepark Plopsa Coo is weer toegankelijk. Anderhalve week nadat het pretpark in de Belgische Ardennen geteisterd werd door zware overstromingen, lopen er weer bezoekers rond. De afgelopen dagen heeft men keihard gewerkt om het park klaar te maken voor een heropening.



Door extreem noodweer kwam een groot deel van het park volledig onder water te staan. De schade was enorm. Meteen nadat het water was weggetrokken, begonnen de herstelwerkzaamheden. Daarvoor kreeg het personeel van Plopsa Coo hulp van andere parken uit de Plopsa Group.

Zo zorgden hoveniers en technici van zusterparken als Plopsaland De Panne en het Duitse Holiday Park voor ondersteuning. Er is letterlijk dag en nacht gepoetst en geschilderd. Het heeft erin geresulteerd dat alle attracties vandaag gewoon open konden.



Souvenirs

Bezoekers zullen dan ook weinig merken van de overstromingen van eerder deze maand. Meubels en decorstukken die beschadigd zijn geraakt, werden achter de schermen neergezet voor een controle of een opknapbeurt. De winkel - ook zwaar getroffen door het water - is tijdelijk gevuld met souvenirs uit Plopsaland De Panne. Nieuwe leveringen zijn nog onderweg.



Vanmiddag zijn nog enkele technici bezig met de laatste aanpassingen op het gebied van de elektriciteit. Alleen de schade aan het terras, aan de kant van de beroemde Watervallen van Coo, is niet eenvoudig te herstellen. Daar werd een deel van de kademuur weggeslagen.