Studio 100 moet op zoek naar nieuwe actrice voor Mega Mindy

Studio 100 moet op zoek naar een nieuwe Mega Mindy. Actrice Free Souffriau heeft op 41-jarige leeftijd besloten om haar roze superheldenpak in te leveren. Als Mega Mindy was Souffriau een graag geziene gast in de Plopsa-pretparken.



Sinds de start van de tv-serie in 2006 verscheen de Vlaamse actrice en zangeres regelmatig ten tonele tijdens speciale evenementen in Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Coevorden en Plopsa Indoor Hasselt.

"Het was een prachtig avontuur en ik ben zo dankbaar dat ik dit mocht beleven", schrijft ze op Instagram. "Een dikke dankjewel aan alle mama's en papa's die mij het vertrouwen gaven om een deel van de leefwereld van hun kinderen te zijn. Mieke Fonkel en Mega Mindy zullen voor eeuwig een stuk van mij blijven en vice versa."



Festival

Er worden sinds 2013 geen nieuwe afleveringen van Mega Mindy meer gemaakt. Muzikale optredens gingen wel door. De rol van Mega Mindy verdwijnt dan ook niet. Een nieuwe actrice neemt het stokje binnenkort over. Zij zal ook aanwezig zijn tijdens het Studio 100 Festival, dat op 11 september plaatsvindt in Plopsaland.