Kermis

Na zeven dagen Tilburgse kermis: thrillride Eclipse alsnog open

Op de zevende dag van de Tilburgse kermis is de thrillride Eclipse alsnog opengegaan. Sinds de start van het evenement op 16 juli stond de attractie stil vanwege een technisch probleem. De exploitant wachtte op onderdelen.



Die zijn nu geleverd. Donderdagmiddag kon de 48 meter hoge blikvanger, te vinden op de Tilburgse Paleisring, alsnog in gebruik genomen worden. Even later trad wel weer een storing op. De kermis in Tilburg - de grootste van Nederland - duurt nog tot en met zondag.

Afgelopen weekend maakte de gemeente bekend dat de openingstijden van de zogenoemde Vakantiekermis ingekort zouden worden. Bezoekers zouden dagelijks welkom zijn tot 21.00 uur in plaats van tot 23.00 uur. Toch bleven de attracties gisteren tot 22.00 uur draaien.



Sluitingstijd

Volgens de gemeente gaat het om een onaangekondigde proef, omdat er de laatste paar dagen geen sprake meer is van extreme drukte of lange rijen. Men wil nu van dag tot dag gaan bekijken wat de sluitingstijd wordt.