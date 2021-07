Bobbejaanland

Legendarische auto van Bobbejaan Schoepen tijdelijk terug in Bobbejaanland

De legendarische wagen waarmee zanger Bobbejaan Schoepen vroeger door zijn pretpark Bobbejaanland reed, is tijdelijk weer te bewonderen. Tot en met zondag 1 augustus staat de iconische auto in het Vlaamse attractiepark, ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum.



Bobbejaanland werd in 1961 opgericht door Bobbejaan Schoepen. Samen met zijn vrouw Josée kocht hij in 1972 een Pontiac Bonneville om door het park te rijden. Op de voorkant prijkt de hoorn van een stier.

Schoepen verkocht het park in 2004 aan Parques Reunidos, een Spaanse parkengroep. Hij overleed in 2010, zijn vrouw in 2013. Tegenwoordig is de bolide onderdeel van de privécollectie van hun kinderen. Sinds vrijdag kan het grote publiek weer een glimp van de bekende wagen opvangen.



Cowboy Town

De auto staat een week lang in Cowboy Town, het westernstadje van Bobbejaanland. Om het zestigjarig bestaan van het park te vieren introduceerde men eerder al een quiz en een nieuwe openingsshow, met nostalgische muziek in een nieuw jasje. Ook zijn verspreid over het park historische foto's te vinden.