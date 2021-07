Walibi Belgium

Nog geen zicht op heropening Walibi Belgium: 'Technisch veel werk aan de winkel'

Walibi Belgium heeft nog geen idee wanneer het pretpark weer geopend kan worden. Op social media circuleren tal van data, maar volgens een voorlichtster is het op dit moment onmogelijk om een concrete datum te noemen. Er moet nog een hoop gebeuren voordat bezoekers weer welkom zijn.



Het attractiepark in Waver werd een week geleden, op donderdag 15 juli, vroegtijdig gesloten vanwege wateroverlast. Een dag later kwam het volledige park onder water te staan. De schade is enorm.

"Het is de technische infrastructuur die zwaar onder water kwam te staan", vertelt de woordvoerster aan Looopings. "Denk aan elektriciteit, motoren... Alles moet uit elkaar gehaald en gecontroleerd worden."



Onderdelen

En daar blijft het niet bij. "Er moeten ook onderdelen naar gespecialiseerde onderhoudsbedrijven gestuurd worden. Technisch is er dus veel werk aan de winkel." Om die reden heeft het geen zin om nu een heropeningsdatum te noemen. "We weten het echt niet. Onze teams zetten alle zeilen bij."