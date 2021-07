Efteling

Efteling test nieuwe manier van wachten: virtuele wachtrij

De Efteling gaat komende maand experimenteren met een nieuwe manier van wachten. Bij de Monorail, onderdeel van het Volk van Laaf, wordt een virtuele wachtrij geïntroduceerd. Bezoekers hoeven niet meer lang in een fysieke rij te staan: ze reserveren een plekje via de Efteling-app.



Met behulp van de app kunnen ze met maximaal zes personen plaatsnemen in een virtuele wachtrij. Terwijl de gebruikers wachten op hun beurt, kunnen ze vrij rondlopen door het Lavenlaar, waar de Laven wonen en werken.

Er volgt opnieuw een melding zodra de bezoekers aan de beurt zijn. Ze kunnen dan naar binnen via de reguliere ingang van de attractie. "Hier kan nog wel een korte wachtrij staan", waarschuwt de Efteling. Wie geen telefoon heeft, kan ter plaatse de hulp van een medewerker inschakelen.



2 augustus

"Op deze manier hopen we de wachtervaring voor onze gasten wat aangenamer te maken", vertelt een woordvoerder aan Looopings. De pilot start op maandag 2 augustus, in eerste instantie alleen bij de Monorail.



Het digitale wachtsysteem vertoont gelijkenissen met de Boarding Pass, die in 2017 werd ingevoerd bij de Python. Sinds de start van de coronacrisis is het systeem daar niet meer actief. De Boarding Pass wordt in coronatijd wél gebruikt voor het vullen van de tribunes van paardenshow Raveleijn.