Futuroscope

Frans attractiepark Futuroscope brengt eerbetoon aan getroffen zusterpark Walibi Belgium

Het Franse pretpark Futuroscope steekt de collega's van Walibi Belgium een hart onder de riem. Walibi is al een week gesloten vanwege schade die werd aangericht door extreme overstromingen. Futuroscope besloot een eerbetoon te brengen aan het zusterpark.



Beide parken zijn onderdeel van de Franse groep Compagnie des Alpes, net als onder meer Walibi Holland in Nederland, Parc Astérix in Frankrijk en Bellewaerde in België. Op dit moment is niet duidelijk wanneer Walibi Belgium weer open kan.

Futuroscope koos ervoor om het bekende rode Walibi-logo woensdagavond te projecteren op een grote bol in het park. Daarboven stond het woord "solidarité", oftewel: solidariteit. "Onze vrienden zijn zwaar getroffen", vult het park aan op social media.



Speelgebied

De iconische bol - met een diamater van 17 meter - is onderdeel van het Pavillon du Futuroscope. Dat paviljoen huisvest het overdekte speelgebied Astra Fun Xperiences. De originele bol uit de jaren tachtig werd tussen 2012 en 2014 vervangen door een nieuw exemplaar.