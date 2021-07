Disneyland Paris

Geen afstand meer in attracties Disneyland Paris

Disneyland Paris is gestopt met het houden van afstand in de attracties. Sinds de start van de coronacrisis werden in karretjes en bootjes rijen open gelaten. Op die manier kon men ervoor zorgen dat er genoeg afstand was tussen gezelschappen.



Sinds halverwege deze maand worden in de achtbanen, boottochten en darkrides weer alle rijen gebruikt. Wel zorgen medewerkers ervoor dat er geen leden van verschillende groepen of families bij elkaar op één rij zitten. Wachtrijen voor single riders zijn om die reden nog niet in gebruik.

De verandering staat los van het invoeren van de gezondheidspas, vertellen ingewijden aan Looopings. Sinds deze week moeten alle bezoekers van Disneyland Paris bij binnenkomst aantonen dat ze negatief getest, genezen of volledig gevaccineerd zijn.



Mondkapjes

Het dragen van mondkapjes blijft overal verplicht. Ook in wachtrijen geldt de afstandsregel nog wel. In sommige Disney-attracties was afstand houden al niet nodig dankzij de toevoeging van spatschermen van plexiglas. Voorbeelden van attracties zonder schermen zijn mijntrein Big Thunder Mountain en darkride Pirates of the Caribbean.